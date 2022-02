Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, premierul Nicolae Ciuca și liderul PNL, Florin Cițu, au prezentat un plan pentru noua sesiune parlamentara. Printre marile proiecte discutate se afla și cel legat de creșterea varstei de pensionare, dar și interzicerea cumulului pensie-salariu.Pe…

- Vicepreședintele PNL Adrian Cosma a cerut astazi, in ședința BEx, renunțarea la certificatul verde și ridicarea tuturor restricțiilor, anunța Antena3. La ora 18.00, liderii coaliției vor avea o ședința unde ar urma sa se discute și solicitarea vicepreședintelui PNL.- in curs

- Florin Cițu ar urma sa propuna la viitoarea ședința a coalitiei ca proiectul pentru certificatul verde depus de el sa fie adoptat de majoritatea parlamentara PNL PSD UDMR. Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din sistemul de sanatate, MAI și Aparare. Nu se va mai aplica…

- Romania a inregistrat in valul patru circa 400.000 de cazuri de COVID, iar in valul 5 numarul infectarilor s-ar putea dubla, estimeaza ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, transmite Antena 3. Potrivit acestuia, certificatul verde ar fi putut sa franeze cresterea. Alexandru Rafila a precizat ca la…

- Proectul de buget pe anul 2022 a ajuns in Parlament, iar marți incepe dezbaterea acestuia in comisiile parlamentare de la ora 14. Potrivit surselor politice, guvernanții speara ca acesta sa fie adoptat pana la finalul acestei saptamani. Luni seara are loc ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, miercuri seara, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Potrivit unor surse politice, in ședința de la Palatul Victoria se discuta bugetul și proiectul legii privind condiționarea accesului…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Razboiul politic romano-roman a continuat. Fara președintele Iohannis, plecat la Glasgow, la Summitul liderilor mondiali privind schimbarile climatice. Marți seara, BEx al PNL a decis ca soluția la criza politica este ca guvernul Ciuca sa-și depuna mandatul. Totodata s-a decis sa aiba loc o flexibilizare…