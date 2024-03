Arhiepiscopul Tomisului vrea sa obțina 158.000 de lei de la Universitatea Ovidius din Constanța, cea care a refuzat sa-i prelungeasca contractul de cadru didactic, dupa varsta de pensionare. IPS Teodosie susține ca refuzul i-a afectat reputația și numele, informeaza Antena3 CNN.

IPS Teodosie a fost, in trecut, profesor titular la Universitatea Ovidius din Constanța. In momentul in care a implinit 65 de ani, varsta de pensionare in sistemul de invațamant universitar, acesta nu a mai primit prelungirea contractului de cadru didactic.

Drept urmare, in acest caz, Arhiepiscopul Tomisului a…