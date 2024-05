Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu este de acord ca presedintele chinez Xi Jinping sa „joace pe doua terenuri”, adica sa consolideze legaturile Chinei atat cu Occidentul cat si cu Rusia, a transmis diplomatia americana

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat vineri, la intoarcerea din China, ca Washingtonul deține dovezi privind incercarile Beijingului de a influența alegerile programate in toamna acestui an in SUA, relateaza CNN.„Am vazut, in general, dovezi privind incercari de a influența și, probabil,…

- Cu numai un deceniu in urma, cei mai mulți dintre oficialii americani și europeni respingeau durabilitatea unui pateneriat incipient intre China și Rusia. In opinia capitalelor occidentale, ostentativa apropiere a Kremlinului de China, incepand din 2014, era sortita eșecului din cauza ca relațiile celor…

- Statele Unite și-a avertizat aliații cu privire la sprijinul sporit al Chinei pentru Rusia, care include furnizarea de informații geospațiale pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata, in declaratii televizate, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia si alianta militara NATO condusa de SUA ar insemna ca planeta se afla la un pas de cel de-al treilea razboi mondial, dar a declarat ca mai nimeni nu isi doreste un astfel de scenariu, relateaza Reuters.