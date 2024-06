Stiri pe aceeasi tema

- La 14 ani, Cristian Ciaușu a caștigat finala Romanii au talent, sezonul 14, dupa ce a impresionat juriul și publicul cu naiul. Adolescentul sufera de astm și a inceput sa cante la acest instrument la varsta de 8 ani, dupa ce a citit pe internet ca un astfel de dispozitiv de suflat ajuta persoanele cu…

- Vineri seara, in marea finala Romanii au talent 2024, trupa Calisthenics Romania a oferit un nou spectacol plin de energie și culoare. Prestația lor a fost una memorabila, combinand acrobațiile spectaculoase cu o coregrafie bine pusa la punct, reușind sa cucereasca atat publicul, cat și jurații, informeaza…

- In aceasta seara are loc marea finala „Romanii au talent”, sezonul cu numarul 14. Unsprezece concurenți s-au calificat in ultima etapa a show-ului de divertisment. Printre aceștia se numara și ansamblul din țara noastra „Hecenii”, care poate cuceri marele premiu de 120 mii euro.