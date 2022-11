Surpriză uriașă la Campionatul Mondial. Arabia Saudită-Argentina: 2-1 Surpriza uriașa la Campionatul Mondial! Formatia Arabiei Saudite a invins in fata dublei campioane mondiale Argentina, cu scorul de 2-1 (0-1), marti, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa C a competitiei. Lot Campionatul Mondial Arabia Saudita Arabia Saudita , la al saselea sau Mondial dupa cele din 1994, 1998, 2002, 2006 si 2018, este in Grupa C, alaturi de Argentina, care va fi primul sau adversar, Mexic si Polonia. Lista celor 26 de sauditi este urmatoarea: Portari: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli) fundasi: Yasser Al-Shahrani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

