Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Alin Dumitru Dop, in varsta de 12 ani, este pasionat de gatit, iar puștiul este sportiv de performanța și practica tenis de la varsta de șase ani. Concurentul i-a impresionat pe chefi cu preparatul sau. Iata care a fost verdictul juraților!

- Mirela Vaida a explicat care este motivul pentru care ea nu-și incurajeaza copiii sa se uite la Acces Direct. Aceasta le recomanda, insa, sa priveasca alte canale la tv, pentru varstele lor.

- Rapperul Coolio, laureat al premiilor Grammy si devenit celebru pentru melodia "Gangsta"s Paradise", a murit din cauza unei supradoze de fentanil, a declarat joi managerul sau, la sase luni dupa ce muzicianul de 59 de ani a fost gasit mort in casa unui prieten din Los Angeles, relateaza Reuters si Associated…

- Patru familii cu povești greu de dus și o gradinița de țara dintr-o cladire care sta sa cada au primit un ajutor aproape nesperat de la o mana de oameni care nu vorbesc despre investiția in Educație, ci pun mana de la mana și o construiesc.

- Daciana Sarbu și Victor Ponta au impreuna doua fete. Una dintre ele este Maria, care a fost adoptata in urma cu ceva ani. Politicianul mai are un baiat din casnicia cu Roxana Ponta.Daciana Sarbu a marturisit ca au existat și perioade mai incarcate in viața ei, in care i-a fost mai dificil sa se imparta…

- Vineri, 24 februarie, s-a implinit un an de la inceputul razboiului din Ucraina. Zeci de ucraineni stabiliți la Cluj au participat in Piața Unirii la comemorarea unui an de la inceputul conflictului.

- Timișorenii sunt invitați la un moment de reculegere in Piața Victoriei pentru a comemora un an de la declanșarea razboiului brutal impotriva Ucrainei. Evenimentul va avea loc vineri, 24 februarie, de la ora 18:00. La implinirea unui an de invadarea Ucrainei, timișorenii sunt invitați in Piața Victoriei…

- Creat special pentru școlari și cadre didactice, dar și pentru publicul larg interesat sa participe, „Timișoara e CULOARE” este un proiect propus de Asociația „Inițiativă in Educație” pentru a completa și extinde evenimentul de deschidere a programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana…