- Incepand de astazi, sunt disponibile invitațiile pentru spectacolul caritabil „Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor”, organizat de Asociația Parinților Copiilor cu Autism Argeș, pe data de 1 aprilie, intre orele 18.00-21.00, la Filarmonica Pitești. Acestea pot fi procurate din trei locuri: de la…

- Aneta Maria Geanina Chiriac este eleva in clasa a VII-a, la Școala Gimnaziala „Tudor Arghezi” din Pitești și va canta, de 1 aprilie, la spectacolul caritabil de la Filarmonica Pitești, „Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor”. Concertul este dedicat tuturor beneficiarilor Asociației Parinților Copiilor…

- Din ce in ce mai mulți susținatori se alatura spectacolului caritabil organizat pentru copiii și tinerii cu autism din cadrul Asociației Parinților Copiilor cu Autism Argeș in data de 1 aprilie 2024, de la ora 18.00, la Filarmonica Pitești. Alaturi de alți colegi, meșterii populari declarați Tezaur…

- Consiliul Județean Argeș este alaturi de copiii și adulții cu nevoi speciale din cadrul Asociației Parinților Copiilor cu Autism Argeș, vicepreședintele Adrian Bughiu declarandu-și sprijinul in vederea organizarii cat mai bune a evenimentelor dedicate in acest an Zilei Internaționale de Conștientizare…

- Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, iși manifesta sprijinul pentru copiii și tinerii cu autism din cadrul Asociației Parinților Copiilor cu Autism Argeș și indeamna factorii decizionali la acțiune. „Transmit un cald mesaj de susținere și ințelegere pentru persoanele cu autism, care trebuie…

- Comunicat de presa. Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor Cu ocazia sosirii primaverii, Asociația Parinților Copiilor cu Autism Argeș va invita sa luați parte la un eveniment caritabil de excepție. „Zambet in Autism – Impreuna de ziua lor” este numele spectacolului care va celebra Ziua Internaționala…

