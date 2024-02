Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu nu a mai stat pe ganduri și, in urma declarațiilor facute de fostul soț, a publicat o parte din mesajele pe care i le trimitea. Pe langa momentele in care ii spunea ca o apreciaza și ca este mama perfecta, afaceristul i-a povestit ca are probleme și ca trece printr-o perioada dificila,…

- Claudia Patrașcanu nu se lasa! Dupa ce a facut acuzații grave atat la adresa lui, cat și la adresa foștilor socri, artista a facut publice mesajele de dragoste și de admirație pe care omul de afacere i le trimitea, in unele dintre ele spunandu-i ca este „unica” și „mama perfecta”.

- Gabi Badalau se apara de acuzele care ii sunt aduse. Iubitul Biancai Dragușanu considera ca fosta soție iși dorește mai multa notorietate, motiv pentru care a inceput un nou scandal. El adauga ca fosta partenera, Claudia Patrașcanu și mama ei sunt persoane conflictuale și nu se ințeleg nici cu vecinii.

- Gabi Badalau ii ia apararea mamei sale dupa cele mai recente acuze lansate de Claudia Patrașcanu. Cantareața a acuzat-o pe fosta ei soacra ca le administreaza copiilor ei antibiotice fara știrea ei și, mai mult decat atat, ca aceasta ar fi dat foc casei din Bolintin in timp ce micuții erau la interior.…

- Claudia Patrașcanu a rabufnit dupa ultimele declarații pe care Gabi Badalau le-a facut pentru Xtra Night Show. Cantareața face acuzații extrem de dure la adresa acestuia, dar și a familiei lui, și spune ca nu mai poate sa taca și sa se abțina. Vedeta susține ca barbatul și familia acestuia ii fac foarte…

- Pepe și-a pus pe jar fanii! Artistul și-a fotografiat copiii alaturi de fiica fostei sale soții. Indiferent de situație, se pare ca atat artistul, cat și Ibrahim Ibru trec peste orice și fac totul pentru fericirea copiilor lor. Micuții au o relație speciala și se ințeleg perfect!

- Dupa ce i-a dat replica Claudiei Patrașcanu in urma declarațiilor facute de artista, Gabi Badalau a facut și cateva precizari despre relația lui cu Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a lasat de ințeles ca va urma sfatul blondinei, care i-a spus ca poate fi un barbat singur.

- Dupa o perioada in care parea ca au ingropat securea razboiului și ca au ramas in relații bune, de dragul celor doi copii, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt, din nou, protagoniști intr-un conflict care s-ar putea transforma intr-un scandal in toata regula. Artista il acuza pe omul de afaceri ca…