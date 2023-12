Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Revelion se schimba vechiul cu noul, anul „batran” este inlocuit cu unul nou, „tanar”, iar dorintele pentru bunastare, fericire si sanatate se regasesc in cazul fiecaruia dintre noi. In Romania sunt cateva superstiți din batrani, care trebuie respectate cu sfințenie. Obiceiuri, traditii,…

- Cele mai tari tradiții și superstiții de Anul Nou: bani la chiloți de culoare roșie și sarut sub vasc / Tradiția ursului are origini daciceNoaptea dintre ani este așteptata cu mare bucurie. La 12 noaptea alungam anul vechi și il intampinam, cu speranța pe cel nou. Trecerea nu este lipsita insa de superstiții,…

- La trecerea dintre ani toți oamenii sunt atenți de la ce pun pe ei, in ce spațiu sunt și pana la felurile de mancare sau bautura pe care le aleg pentru a le pune pe masa. Fiecare detaliu conteaza, iar simbolistica alegerilor dateaza din vremuri stravechi.

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Romanii au o sumedenie de superstiții legate de Anul Nou. Acum, ca cea mai așteptata petrecere se apropie, trebuie sa știi și ce ar trebui sa faci in noaptea dintre ani, pentru a-ți merge bine tot anul, dar și ce sa nu faci, ca sa te ferești de ghinioane. Sunt foarte multe superstiții de Anul Nou, iar…

- Dupa incidentele violente de anul trecut si din cauza tensiunilor comunitare provocate de razboiul din Fasia Gaza, politia din Berlin planuieste o operatiune majora de Revelion, relateaza luni dpa"Este cea mai mare operatiune a politiei de Anul Nou de decenii", a declarat comisarul de politie din…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…