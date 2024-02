”Superman” a venit să ajute la promovarea Gloriei Buzău Gloria Buzau a folosit la maximum pauza competiționala și s-a intarit serios in vederea meciurilor care pot aduce in primavara o promovare la care viseaza intregul oraș. In cantonamentul din Antalya, buzoienii au avut alaturi de ei și noile achiziții. Printre noii jucatori se numara și fostul capitan al Rapidului, fundașul Alexandru Dandea. In varsta de 36 de ani, Dandea nu este doar unul dintre cei mai experimentați jucatori ai Gloriei, ci unul dintre fotbaliștii din Liga 2 cu cea mai impozanta carte de vizita. Campion cu Astra, capitan la Rapid și fost jucator la Dinamo, el spune ca negocierile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

