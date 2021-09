Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in muzica. Petrica Cercel a murit. Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia acestuia a anunțat ca artistul se afla intrenat in stare grava la spital, in secția ATI, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Din primele informații se pare ca Petrica Carcel s-a stins dupa ce s-a infectat cu noul…

