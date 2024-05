Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a emis un avertisment important pentru toți cetațenii țarii, pe fondul unei creșteri surprinzatoare a vanzarilor cu amanuntul, care a determinat revizuirea așteptarilor analiștilor privind inflația și ratele dobanzilor. Aceasta creștere neașteptata a consumului ridica…

- Inflatia in SUA a fost una peste asteptari in luna martie, ceea ce ar putea inlatura complet perspectiva unei prime reduceri de dobanda din partea Rezervei Federale (Fed) la reuniunea din luna iunie.

- Anul 2024 va marca o evolutie pozitiva a economiei romanesti in ansamblu, cresterea urmand sa accelereze spre 2,9% sau chiar 3,4% – 3,5%, in timp ce inflatia ar continua sa scada spre un nivel de 4,7% – 5,8%, a declarat joi, intr-o conferinta de specialitate, Alexandru Reff, country managing partner…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat pierderi anuale de 3,2 miliarde de franci elvetieni (3,62 miliarde de dolari) pentru 2023, pe fondul majorarii dobanzilor, ceea ce inseamna ca nu va putea plati dividende pentru al doilea an consecutiv, transmite Reuters, conform Agerpres. Totusi, este…

- BNR estimeaza accelerarea mai pronuntata a cresterii economice in 2024 si 2025 fața de estimarile precedente, pe fondul temperarii inflației si al redresarii cererii externe. Banca Naționala apreciaza ca principalul motor al cresterii PIB va redeveni in acest an consumul populației. Inflația va scadea,…

- An electoral: Facturile la electricitate și gaze ar putea scadea Ministerul Energiei analizeaza posibilitatea unei scaderi a facturilor la electricitate și gazele frunizate romanilor. Se iau in considerare diverse masuri menite sa conduca la noi reduceri ale costurilor pentru gaze și energie, relateaza…

- Momentan dobanda de referința este 7%, insa scaderea ar putea avea loc doar daca inflația va scadea in lunile urmatoare. Dobanda-cheie a ramas la același nivel din ianuarie anul trecut. Analiștii economici sunt insa mai rezervați și se așteapta la dobanzi mai mici abia in a doua parte a anului. Romanii…