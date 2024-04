Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal intre familia lui Madalin, baiatul mort in accidentul din Olt, și Narcisa, fosta iubita a baiatului. Tanara i-a acuzat pe parinții lui ca nu i-au platit inmormantarea, dupa ce tatal sau a acuzat-o ca a strans donații pentru familia lui, pe care nu le-au primit de la ea.

- Un accident mortal s-a petrecut, aseara, pe DN 54, in afara comunei Deveselu, in urma caruia un tanar, de 23 de ani, a murit. Tanarul din comuna Vișina Noua ar fi parasit partea carosabila și ar fi intrat in coliziune cu un pom. In urma evenimentului rutier, conducatorul auto a decedat. Trupul acestuia…

- Actorul Bruce Willis a sarbatorit a 12-a aniversare a fiicei sale Mabel, in timp ce continua sa se lupte cu demența, cand a fost diagnosticat in februarie 2023 (demența frontotemporala). Dar boala nu l-a impiedicat pe Bruce Willis, in varsta de 69 de ani, sa sarbatoreasca momente speciale alaturi de…

- Gemenii care au murit intoxicați cu monoxid de carbon au fost conduși pe ultimul drum. Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea celor doi copii de 9 ani. Intreaga comunitate și-a luat ramas-bun de la ei.

- Un barbat din satul Oglinzi, comuna Raucești, Neamț și-a pierdut viața astazi, 23 februarie, intr-un groaznic accident de circulație petrecut pe teritoriul Ungariei, la numai cațiva kilometri de vama romaneasca Borș. Barbatul in varsta de 48 de ani era șoferul unei microbuz care efectua transport de…

- Imagini dureroase de la inmormantarea lui gabi Stangau! Mama artistului a fost distrusa de durere și nu s-a putut opri din plans. Femeia și-a pierdut fiul dupa ce soțul ei a murit, iar acest lucru a copleșit-o. Livia a plans in hohote la inmormantarea fiului ei.

- Tanarul revenea de la facultate și a decedat dupa ce mașina sa s-a izbit de un cap de pod, incercand sa evite un alt autovehicul Un tanar student in varsta de 22 de ani din Balș, județul Olt, și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație. Evenimentul a avut loc in timp ce tanarul se […] Articolul…

- Un TIR care transporta un utilaj a lovit, marti, un limitator de inaltime din metal, pe DN 6, in judetul Olt, care s-a prabușit peste o mașina in care erau trei persoane - bunica, fiu și nepot.