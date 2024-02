Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Patru fonduri cinegetice se confrunta cu pierderi semnificative, iar poliția a demarat o ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestei tragedii ecologice.Se presupune ca substanțele chimice folosite de agricultori pentru combaterea rozatoarelor au contaminat hrana caprioarelor, provocandu-le…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 87 de ani, fostul mare jucator, dar si antrenor, Cicerone Manolache.Acesta a jucat si la Farul Constanta, fiind component al formatiei, care, in sezonul 1966 1967, ocupa locul patru in Divizia A. Sotul meu Cicerone Manolache…

- Dragos Bratu, un tanar de 29 de ani din comuna Bradulet, satul Gales, si-a gasit sfarsitul sambata seara in timp ce se afla la Balul de la Caminul Cultural din Braduleț. La scurt timp dupa miezul noptii, dupa un dans alaturi de soția sa, a facut, pe neașteptate, infarct. Nu avea probleme de sanatate…

- Totul a izbucnit dupa o cearta monstru. Victima a cazut de la etajul 3 al blocului, iar impactul cu solul a fost fatal. La sosirea polițiștilor, barbatul inca se afla la locul nenorocirii. Vecinii sunt ingroziți de cele intamplate și spun ca au auzit mai multe țipete. Individul se afla acum in custodia…

- A fost o zi cu lacrimi pentru familia din Odorheiu Secuiesc care și-a pierdut copilul! David, baiatul care a murit strivit de peretele care s-a prabușit la internat, a fost condus pe ultimul drum și inmormantat cu multe lacrimi și regret, din partea celor care l-au iubit.

- Mai bine de patru luni au trecut de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca decesul tineri a fost provocat in urma unei supradoze, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, acum au aparut și imagini de pe camerele de supraveghere,…

- Arhiepiscopia Aradului anunța trecerea in neființa a parintelui ieromonah Veniamin Stan. Parintele, originar din Maramureș, a slujit la Manastirea Hodoș-Bodrog timp de 9 ani. Inmormantarea... The post Doliu la Manastirea Hodoș-Bodrog. Parintele ieromonah Veniamin Stan a murit la 50 de ani appeared first…