- A trecut o luna de cand Gabi Stangau a sfarșit intr-un mod tragic. Familia lui este devastata de durere. Soția lui, cu care era impreuna de aproape opt ani, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- Bunica lui Gabi Stanau nu a mai rezistat mult de cand artistul s-a stins din viața! Imagini dureroase de la inmormantarea femeii. Clipe groaznice pentru familia violonistului. Tragedie dupa tragedie pentru apropiați!

- Dubla tragedie in familia lui Gabi Stangau. Violonistul a murit in urma cu doua saptamani, lasand un urma sa un gol imens, iar acum, bunica paterna s-a stins din viața. Cei dragi trec prin momente cumplite, dupa ce artistul și batrani au plecat in lumea celor drepți.

- Fostul deputat Ioan Oltean a facut acuzații grave la adresa DNA și a Laurei Codruța Kovesi! Barbatul ii acuza pe cei care i-au instrumentat dosarul ca au contribuit la moartea soției sale și ca i-au terorizat intreaga familie. In exclusivitate pentru Realitatea PLUS, fostul deputat a spus ca inainte…

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Gabi Stangau a sfarșit tragic, dupa ce a murit intr-un accident de ATV. Cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de lauda la adresa violonistului. De departe, cele mai afectate de pierdere sunt familia artistului și soția, cu care s-a casatorit in urma cu doi ani.

- Tragedia de la Ferma Dacilor a lasat multa durere in sufeltele celor care i-au pierdut pe cei dragi in incendiu. Este și cazul patronului hotelului, al carui fiu a murit ars in hotel. Barbatul este copleșit de suferința și a fost surprins in timp ce ține in brațe un tabolu cu imaginea copilului sau.