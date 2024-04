Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Madalin a murit in accidentul din Olt. Familia tanarului nu iși poate reveni din șoc. Prin momente grele trece și Narcisa, fosta lui iubita, tanara din cauza careia s-a spus inițial ca ar fi murit. Se pare ca adolescenta vrea sa ii pastreze vie amintirea lui Madalin.

- Madalin a murit in condiții ingrozitoare, iar acest lucru il confirma și imaginile ingrozitoare cu mașina lui, dupa tragedie. Dintr-o mașina noua și frumoasa, aceasta s-a transformat intr-un morman de fiare și a fost distrusa complet. Din acel loc a fost extras trupul neinsuflețit al lui Madalin.

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!

- Cauza probabila de izbucnire a incendiului de noaptea trecuta care a disatrus o gospodarie din orașul Milișauți a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect, informeaza ISU Suceava. Forțele și mijloacele de intervenție au fost suplimentate cu inca o autospeciala…

- Incident grav in trafic in orasul Moldova Noua, din judetul Caras-Severin, unde un autobuz a luat foc din cauza unei defectiuni tehnice. Din fericire nu sunt victime, informeaza DRPD Timisoara. „Circulație rutiera inchisa pe DN 57 la Moldova Noua (CS). Un autobuz a luat foc din cauza unei defecțiuni…

- Un șofer roman, de 29 de ani, a murit in cabina TIR-lui cuprins de flacari, dupa un accident devastator pe o autostrada din Germania. Joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.15, trei TIR-uri s-au izbit violent din cauza unui șantier in lucru care a ingustat benzile. Un croat de 35 de ani si un ucrainean de…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman de 29 de ani. Barbatul a murit in cabina camionului cuprins de flacari, dupa un accident devastator pe o șosea din Germania. Accidentul s-a produs joi tarziu dupa-amiaza, in jurul orei 17.15, pe o autostrada din Germania. Trei camioane s-au izbit violent din cauza…

- Femeia, in varsta de 84 de ani, nevaccinata și cu mai multe comorbiditați, a murit, miercuri, din cauza gripei, dupa ce a fost internata la Sectia Infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. Este al doilea deces al unui pacient provocat de gripa in acesta iarna, in județul Sibiu,…