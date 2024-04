Stiri pe aceeasi tema

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!

- O tragedie sfașietoare a lovit județul Olt, dupa ce un baiat in varsta de trei ani și-a pierdut viața in mod tragic. Incidentul cutremurator a avut loc in localitatea Marunței, unde o poarta de acces s-a prabușit peste micuț, provocandu-i rani mortale.

- Luni seara, pe un drum din Timiș, o mașina electrica a fost cuprinsa de flacari in mers. Din fericire, incendiul s-a soldat numai cu pagube materiale, persoanele din mașina reușind sa iasa la timp.

- Școala cu clasele I-VIII din comuna Daneasa, județul Olt, a intrat in reabilitare anul acesta, in luna februarie. De atunci, spun mai mulți profesori, copiii iși desfașoara orele printre schele, in nesiguranța. „Așa, și?”, spune directorul școlii

- Doi barbați au murit marți seara la Mihail Kogalniceanu, in Constanța, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un TIR și s-a facut zob, relateaza News.ro.Imagini dramatice au fost filmate imediat dupa accident, in ele fiind vizibil autoturismul complet distrus pe DN 2A, la ieșirea din Kogalniceanu…

- Din imaginile surprinse de o camera de supraveghere se observa cum mașina de gunoi pornește in tromba, dupa ce a descarcat mai multe pubele, avariaza mai multe autoturisme și se oprește intr-un copac, scrie Alba24 . Reprezentații companiei de salubrizare au transmis ca accidentul grav s-a produs din…

- Tanarul revenea de la facultate și a decedat dupa ce mașina sa s-a izbit de un cap de pod, incercand sa evite un alt autovehicul Un tanar student in varsta de 22 de ani din Balș, județul Olt, și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație. Evenimentul a avut loc in timp ce tanarul se […] Articolul…