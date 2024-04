Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!

- Accident mortal pe o șosea din Dolj! O femeie a murit și alte doua au fost grav ranite, dupa ce șoferul a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea și a intrat pe un trotuar din Bailesti.

- Tragediile se tin lant in familia tinerei studente la Medicina care a fost ucisa cu sange rece de iubit. A murit si varul Andreei, in varsta de 17 ani, la o zi dupa imormantarea tinerei, conform Antena 3. La inceputul lunii, verișorul Andreei a incercat sa traverseze neregulamentar strada, moment…

- Un accident tragic s-a produs, in urma cu puțin timp, in Gorj. La volanul mașinii se afla Albert, un tanar de 22 de ani, care a murit in urma impactului. Baiatul suferea de o boala grava, din cauza careia a fost nevoit sa renunțe la cariera de polițist.

- Un bebelus de opt luni si un barbat de 29 de ani au murit, iar o tanara de 17 a fost grav ranita in urma unui accident rutier produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN 14, la iesirea din Copsa Mica spre Medias, potrivit Agerpres.

- Un accident cumplit s-a produs in București! Tragedia a avut loc noaptea trecuta in sectorul 5 al Capitalei. Un tanar in varsta de 18 ani a murit. Baiatul avea permis de conducere de doar o luna. Iata cum s-a intamplat incidentul!

- Un accident teribil a avut loc, marți dimineața, in județul Olt. Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un sofer in varsta de 74 de ani care nu a acordat prioritate.

- Tragedie de proporții pe DN7. Directorul Casei de Cultura din Constanța a murit intr-un accident grav, in timp ce se intorcea de la o inmormantare din Valcea. Incidentul s-a produs dupa ce un șofer a intrat pe constrasens și a lovit mașina in care se afla acesta. Alte doua persoane au fost ranite.