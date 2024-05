Incendiu la o gospodărie din Băile Olănești Un puternic incendiu a cuprins aseara o gospodarie din Baile Olanești, sat Cheia. Au fost alertatți pompierii militari. La locul intervenției a fost direcționat și SVSU Baile Olanești cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unei casei de locuit și la o magazie.S-a acționat imediat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Au ars casa de locuit, in suprafața de aproximativ 25 mp. și magazia, in suprafața de aproximativ 15 mp.Din fericire, in incendiu nu s-au inregistrat victime.Cauza probabila… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

