Marcel Ciolacu a facut un anunț important pentru romanii plecați peste hotare, care așteptau de mult timp schimbari in acest sens. Mai exact, a declarat ca omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, va veni in Romania in luna iulie, pentru a semna acordul privind dubla cetațenie. Marcel Ciolacu, vești bune pentru romani Premierul Marcel Ciolacu a […]