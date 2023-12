Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Revelion ar fi trebuit sarbatorita și in acest an in curtea bastionului Theresia cu o noua ediție a Festivalului Luminii (Festival of Lights), dupa cea de anul trecut care a marcat intrarea in anul in care Timișoara a fost Capitala Europeana a Culturii și s-a bucurat de mult succes in ceea…

- Un foc de artificii de cel puțin 10 minute va avea loc la trecerea dintre ani la Targu Jiu. Primaria Targu Jiu a apelat la sponsori pentru a realiza foncul de artificii. Acesta va avea loc pe insula de pe raul Jiu, langa Parcul Central. Tot de Anul Nou va continua la Targu Jiu tradiții casatoriilor…

- Concerte de sarbatori in centrul Timișoarei. Miercuri, 27 decembrie, a treia zi de Craciun și sarbatoarea Sf. Ștefan, formația Direcția 5 va canta pentru toți cei care vor fi prezenți in Piața Victoriei de la ora 19. In seara de 31 decembrie, de Revelion, concertele vor incepe la ora 18., cand pe scena…

- La finalul parade militare din fața Catedralei, printr-un gest simbolic dedicate Zilei Naționale a Romaniei, Piața Victoriei a devenit gazda evenimentului „Un pranz pentru pace”, realizat in cadrul proiectului Culinaria Banatica finanțat prin programul Timișoara 2023.

- Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, 26 noiembrie, la ora 18:00. Aceasta a fost insoțita de un spectacol pe scena din Piața Victoriei, al carui invitat special a fost Alina Sorescu, alaturi de dansatori ai Clubului de dans sportiv „Magnum Team” din…

- Mii de oameni au umplut centrul Timișoarei pentru a asista la aprinderea iluminatului de sarbatori din acest an. Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, de la ora 18:00, butonul roșu fiind apasat de Alina Sorescu, care a susținut apoi un recital alaturi…

- Parada de 1 Decembrie de la Timișoara va avea loc la fel ca anul trecut in fața Catedralei. Nici in acest an nu vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Ostașilor din Parcul Central-Scudier, care s-a numit inițial, in anii 60, “Statuia ostasului sovietic”

- Concursul de soluții pentru reamenajarea Pieței Victoriei din Timișoara intra in faza de jurizare. S-au inscris 30 de echipe de arhitecți, iar dintre acestea urmeaza sa fie aleasa cea care sa primeasca proiectul de 1,5 milioane de lei pentru proiectare. Urmatoarele patru cele mai bune idei vor fi și…