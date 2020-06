Stiri pe aceeasi tema

- Italia, Irlanda, Finlanda, Estonia si o parte a Frantei au fost incluse pe lista ”zonelor verzi”, astfel incat persoanele care vin din aceste tari nu mai trebuie sa se izoleze la domiciliu si poate fi reluat traficul aerian. Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul…

- "E o nebunie! (...) Și eu am platit un bilet degeaba! Am platit și o vacanța degeaba in Corfu (n.r. Grecia). M-a anunțat hotelul ca, in urma condițiilor, anuleaza rezervarea. Foarte probabil, din cauza situației pe care o are Romania, deși ințeleg ca mulți romani sunt in Grecia. Eu am primit anularea…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie, Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice care…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban a convocat, azi, Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice care sosesc…

- Inca cinci state - Italia, Finlanda, Estonia, Irlanda si teritoriul european al Frantei (Franta metropolitana) - au fost adaugate pe lista tarilor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/ izolare (zona verde). Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat luni de premierul…

- Romania adauga inca 5 state pe lista celor "exceptate de la carantina" Foto. Arhiva. Premierul României, Ludovic Orban, a convocat luni 22, iunie, Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotarârea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice…

- "Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Exceptia se aplica persoanelor asimptomatice…