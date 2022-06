Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, sambata, candidatura la conducerea formatiunii, afirmand ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”. „Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru presedintia USR.…

- Comedia animata „The Bad Guys” s-a mentinut pe primul loc in clasamentul nord-american de weekend cu venituri de 16 milioane de dolari. Filmul, regizat de Pierre Perifel, a rulat in 4.042 de cinematorgrafe. Pe locul doi, filmul de familie „Sonic the Hedgehog 2” a adaugat venituri de 11,3 milioane de…

- Vicepreședintele CJ Vaslui, Dan Marian, a fost inregistrat in timp ce injura timp de 43 de minute un jurnalist. Jurnalistul a devenit ținta injuriilor vicepreședintelui CJ Vaslui dupa ce a scris despre amenzile fiului sau. Inregistrarea a fost facuta publica de vremeanoua.ro. Fara sa țina cont de funcția…

- Jim Carrey a declarat ca are de gand sa renunțe la actorie dupa noul sau film, „Sonic the Hedgehog 2″, a relatat sambata Digi24 . Actorul, care revine in rolul personajului Robotnik in pelicula ce continua aventurile din „Sonic the Hedgehog” (2020), si-a exprimat intentia de a se indeparta de profesia…

