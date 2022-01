Stiri pe aceeasi tema

- Adele, artista britanica apreciata de zeci de mii de oameni, și-a dezamagit fanii din Las Vegas. Artista a fost nevoita sa iși anuleze concertele pe ultima suta de metri! Ea le-a cerut scuze tuturor, cu lacrimi in ochi, și le-a promis ca va reprograma concertele atunci cand pandemia de coronavirus va…

- Adele a anuntat in lacrimi, pe Instagram, ca a fost nevoita sa amane rezidenta din Las Vegas din cauza intarzierilor de productie legate de Covid. Rezidenta era programata sa inceapa la 21 ianuarie la Colosseum of Las Vegas’ Caesars Palace Hotel. „Toate datele vor fi reprogramate si mai multe…

- Adele a anuntat in lacrimi, pe Instagram, ca a fost nevoita sa amane rezidenta din Las Vegas din cauza intarzierilor de productie legate de Covid. Rezidenta era programata sa inceapa la 21 ianuarie la Colosseum of Las Vegas" Caesars Palace Hotel. „Toate datele vor fi reprogramate si mai multe informatii…

- Liderul mondial al tenisului masculin, sarbul Novak Djokovic, recent expulzat din Australia dupa un intreg foileton privind statutul sau vaccinal, a devenit cofondator si actionar majoritar al unui laborator de cercetare care lucreaza la un tratament pentru Covid-19, a anuntat, miercuri, directorul…

- Potrivit unui studiu realizat de Agenția de Securitate a Sanatații din Marea Britanie, vaccinurile Covid sunt sigure in timpul sarcinii, intarind dovezile internaționale. De la mijlocul lunii aprilie, viitoarelor mame li s-a oferit jab-ul Pfizer-BioNTech sau Moderna, a doua doza fiind recomandata la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca oamenii trebuie sa se vaccineze si nu sa astepte tratamentul impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin, acesta din urma stimuland sistemul imunitar natural. “Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa…

- Marea Britanie a devenit, joi, prima țara din lume care a aprobat pilula orala anti Covid-19, dezvoltata in comun de Merck (MRK.N) și Ridgeback Biotherapeutics, pentru a impulsiona lupta impotriva virusului pandemic, transmite Reuters. Agenția pentru Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sanatate…

- Dezinformarea in legatura cu COVID-19 si cu vaccinurile a fost lasata sa se raspandeasca pe cel putin zece conturi de Facebook si Instagram, care au strans circa 370.000 de urmaritori in ultimul an, conform unui nou raport, citat de Agerpres . Un studiu realizat de NewsGuard, care monitorizeaza dezinformarea…