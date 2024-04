Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care locuiește in marea Britanie a dezvaluit cat costa un iepuraș de ciocolata intr-un magazin din Marea Britanie. Acesta a realizat o fotografie cu prețul figurinei de ciocolata, intr-un magazin Cosco din orașul britanic Oxford, și a atașat o fotografie cu același produs dintr-un magazin din…

- Cand mergem in magazine vom descoperi prețuri diferite, daca ne referim la cele practicate in Romania, spre exemplu, fața de cele din Marea Britanie, și astfel vorbim de o forma de discriminare, astfel ca nu ar mai trebui sa ne surprinda cu cați bani se vinde același iepuraș de ciocolata in Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat…

- Sfintele sarbatori de Paști se apropie cu pași repezi, iar fermierii au spus cu cat va ajunge sa se vanda kilogramul de carne de miel, nelipsit pana acum de pe mesele romanilor. Mielul de Paște este nelipsit de pe masa romanilor, insa anul acesta prețul carnii va fi unul care va ține oamenii la distanța…

- Iohannis intra in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, insa nu are susținerea niciunui partener strategic. Diplomația romaneasca este nevoita sa intre in acțiune pentru funcția pe care peședintele Klaus Iohannis și-o dorește. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut anunțul oficial…

- Jennifer Jacobs, jurnalista Bloomberg si corespondent la Casa Alba, dezvaluie intr-o postare pe rețeaua X ca Romania și-a anunțat in mod oficial aliații NATO de faptul ca il propune pe Klaus Iohannis pentru functia de secretar-general al Aliantei. „Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza…

- Care este cel mai scump oraș din lume? Un raport publicat de Numbeo arata ca, in 2023, Hamilton, capitala Insulelor Bermude primește aceasta distincție. Statisticile includ și orașele din Romania. Referința pentru indicele costului de trai este calculat prin comparație cu New York-ul, care primește…