Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste.”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…

- Cunoscut ca un deschizator de drumuri in industria imobiliara din Romania, dezvoltatorul Nordis Group marcheaza pana in prezent mai multe premiere in industrie. In 2019, reprezentanții companiei au lansat pe piața primul concept imobiliar de investiție cumpara o camera de hotel, ce funcționeaza ca un…

- CARANSEBEȘ – Sta sa inceapa in cateva zile pe Aeroportul Caransebeș exercitiul militar „SWIFT RESPONSE 24 CAMPAIGN“, unul din cele mai importante evenimente de acest gen derulate in zona de vest in ultimii ani. La exercitiu sunt așteptați sa participe 900 de militari din mai multe state NATO, unii dintre…

- Cunoscut ca un deschizator de drumuri in industria imobiliara din Romania, dezvoltatorul Nordis Group marcheaza pana in prezent mai multe premiere in industrie. In 2019, reprezentanții companiei au lansat pe piața primul concept imobiliar de investiție cumpara o camera de hotel, ce funcționeaza ca un…

- Nu mai este mult pana la Paște, iar pe rafturi au inceput sa apara produsele vedete ale acestei sarbatori. Printre acestea se numara și iepurașul de ciocolata, care se vinde la un preț uriaș comparativ cu Marea Britanie. Totul a fost scos la iveala de catre un roman stabilit in Marea Britanie. Un roman…

- Iepurașul vine cu distracție la ERA Park Oradea. Centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 a dat startul sarbatorilor de Paști, cu o serie de evenimente și campanii atractive, ce se vor desfașura in perioada 19 aprilie - 7 mai.

- Ne bucuram sa anunțam ca deja avem in Timișoara o comunitate reala de jucatori de padel, numarul celor care practica sau descopera acest sport fiind in continua creștere. Peste 120 de sportivi s-au inscris la CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE PADEL – TIMIȘ 2024, prima competiție de acest gen organizata in țara…

- Anul acesta marcam Ziua Naționala Brancuși printr-un eveniment cu totul deosebit. Avem bucuria sa va anunțam ca sosește in premiera in Romania și va putea fi vizitata in exclusivitate la Galeriile Artmark o lucrare realizata de sculptor in 1905-1906, „Bustul unui patron de restaurant (Portretul lui…