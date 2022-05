Sunt „din altă lume”: Cum se redeschid japonezii pentru turiști Japonia iși redeschide frontierele pentru turiștii straini, dupa mai bine de doi ani de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Demersul va fi facut treptat, iar pentru inceput vor fi primiți turiști straini din Statele Unite, Australia, Thailanda și Singapore. Japonia accepta din nou intrarea turiștilor straini pe teritoriul sau, inclusiv persoane care se deplaseaza in scop de afaceri, dar și studenti. Exista reguli clare, dar și un numar limita, de aproximativ 10.000 de persoane care pot intra in țara zilnic. Plafonul ar urma sa se dubleze incepand din iunie, potrivit presei locale. Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

