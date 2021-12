Stiri pe aceeasi tema

- Fabrizio Miccoli, fost fotbalist al echipei Palermo si al Nationalei de fotbal a Italiei, a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare pentru legaturi cu mafia siciliana. Curtea de Casatie din Italia a validat condamnarea pronuntata in 2017 si deja confirmata prima oara in apel in…

- Capitanul echipei Juventus Torino, Leonardo Bonucci, nu si-a ascuns dezamagirea dupa esecul usturator suferit in fata detinatoarei trofeului, Chelsea Londra (0-4), marti seara, in grupele Ligii Campionilor la fotbal, conform agerpres. "Dupa un meci ca acesta, este normal sa fim suparati. A fost un…

- Echipa Chelsea s-a calificat in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 4-0, formatia Juventus Torino, in etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor. Tot marti, FC Barcelona si Benfica au remizat, scor 0-0.

- Victor Osimhen, 22 de ani, a suferit multiple fracturi ale pometelui stang si ale osului orbital dupa o ciocire dura cu Skriniar, in derbyul de pe Giuseppe Meazza, pierdut de lider. Napoli nu a pierdut doar derbyul cu campioana Inter (2-3) și primul meci din acest sezon in Serie A, ci și pe omul sau…

- Valentin Mihaila (21 de ani), jucator nascut in comuna dambovițeana Finta, are șansa sa joace din nou in Serie A, fiind pe lista unei echipe importante, care evolueaza in grupele Ligii Campionilor.Este vorba despre Atalanta Bergamo, ocupanta locului patru in clasamentul din Italia.Potrivit presei italiene,…

- Runda a 5-a din Bundesliga, prima divizie de fotbal a Germaniei, ofera un duel dezechilibrat sâmbata, de la ora 16:30, când are loc grosul rundei. Este vorba despre meciul dintre Bayern Munchen și VfL Bochum.Campioana Bayern Munchen este pe cai mari în Europa, dupa 3-0 cu Barcelona…

- Atacantul Federico Chiesa nu va evolua pentru Juventus Torino in meciul cu Malmo, de marti, din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor. Chiesa este accidentat, la fel ca si compatriotul sau Federico Bernardeschi. In schimb, antrenorul Massimiliano Allegri va putea conta pe cei cinci…

- Cinci jucatori sud-americani ai echipei de fotbal Juventus Torino nu vor evolua in partida din deplasare de sambata, cu Napoli, din etapa a 3-a a din Serie A, a anuntat antrenorul Massimiliano Allegri, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Argentinianul Paulo Dybala, uruguayanul Rodrigo Bentancur,…