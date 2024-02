Turiștii vor fi taxați în Sevilia. De ce Turiști vor plati o taxa in Sevilia . Primaria orasului din sudul Spaniei a anunțat, astazi, ca cei care viziteaza celebra piata centrala Plaza de Espana ar urma sa plateasca o taxa. ”Intentionam sa inchidem Plaza de Espana si sa ii taxam pe turisti pentru a finanta lucrarile de conservare si a asigura siguranta”, a scris primarul Jose Luis Sanz intr-o postare pe platforma de social media X. Plaza de Espana din Sevilla a fost construita pentru Expozitia Ibero-Americana din 1929. Mii de persoane din intreaga lume viziteaza zilnic aceasta piata, in trasuri trase de cai sau pe jos. Structura a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

