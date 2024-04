Italia și legea care a salvat Serie A de la faliment Parcursul din prezent al sportului de la noi din țara ne da, deseori, falsa impresie ca nu se mai poate face nimic, dar, de fapt, realitatea este ca nu prea se vrea o schimbare. Și este pacat, mai ales ca e loc de mai bine, cel puțin in fotbal. Avand in vedere ca de 30 […] The post Italia și legea care a salvat Serie A de la faliment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Juan Jesus (32 de ani) se gandește sa-l dea in judecata pe Francesco Acerbi, ce l-a insultat rasist la meciul Inter - Napoli 1-1, dar nu a primit nicio sancțiune. In plus, stoperul brazilian va primi banderola de capitan, iar campionii Italiei vor intra pe teren la urmatoarea partida din Serie A, cu…

- Internaționalul roman Dennis Man a ajuns de la ”o investiție exagerata” la ”bijuteria coroanei” unei echipe, Parma, lider in Serie B, care e tot mai aproape de revenirea in Serie A, relateaza Calcio Mercato.

- Un barbat de 64 de ani din Italia a vrut sa-și ia viața dupa ce a fost jefuit și a ramas fara pensie. Un echipaj de politie a reusit sa-l salveze. Mai mult, ca sa-l ajute sa treaca peste aceasta cumpana agentii au pus la cale un demers emotionant.

- Posta Romana Broker de Asigurare SRL a intrat in faliment Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti in dosarul 4989 3 2023 Instanta a numit lichidator judiciar Aktiv Lex Insolventa SPRL. Noul termen a fost stabilit pentru data de 19 septembrie 2024. Minuta Solutia pe scurt: In temeiul art. 92 alin.…

- Fotbalistul echipei Parma, Valentin Mihaila, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Venezia, in etapa a 23-a a ligii secunde din Italia, noteaza news.ro.Mihaila a deschis scorul in minutul 21. Pentru Parma a mai inscris Camara ‘90+10,…

- Crescut la Academia de Fotbal „Cristian Ciocoiu” și debutant, la doar 15 ani, la seniorii Botoșaniului, internaționalul roman Under 16 ani a fost achiziționat in aceasta iarna de italienii de la Ternana Un predestinat Ii era ursit sa ajunga in Italia. Așa cum ii era scris sa ajunga fotbalist. Scris…

- George Pușcaș (27 de ani), atacantul lui Bari, a fost cel mai slab de pe teren in infrangerea echipei lui cu Reggiana, scor 0-2, in etapa #22 din Serie B. Pușcaș a fost pentru prima data titular de cand a ajuns la Bari. El e imprumutat de Genoa in Serie pana la fnalul sezonului, iar pana acum a jucat…

- Fundasul roman Radu Dragusin, care s-a transferat recent de la Genoa la Tottenham Hotspur, a costat mai mult decat toti fotbalistii achizitionati in actualul mercato de marile cluburi din Serie A, noteaza marti site-ul TuttoMercatoWeb."Radu Dragusin este in acest moment cea mai importanta operatiune…