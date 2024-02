Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de polo a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din Paris in 2024, beneficiind de o oportunitate neașteptata dupa retragerea echipei din Africa de Sud, potrivit sport.ro. Acest eveniment marcheaza intoarcerea Romaniei pe scena olimpica dupa o absența de 12 ani, ultima apariție…

- Varsta medie a europenilor este in creștere, iar in Europa care imbatranește, Italia este protagonista. In ultimul deceniu, tendința demografica a fost de așa natura incat varsta medie a cetațeanului Uniunii Europene a cunoscut o creștere de 2 ani și 4 luni, care in Italia devine patru ani plini.Rezultatul…

- Echipa Atalanta a invins sambata seara cu 2-0 pe Udinese intr-un meci din etapa a 21-a din Serie A.Pe Stadio "Atleti Azzurri d'Italia", Alexei Miranciuk (33) si Gianluca Scamacca (45+1) au marcat golurile gazdelor care, momentan, ocupa locul 4, cu 36 de puncte, potrivit Agerpres. Udinese este deocamdata…

- Vaticanul a anunțat ca renumitul baldachin de deasupra altarului principal al Bazilicii San Pietro va fi supus unei restaurari majore. In anul 1624, papa Urban al VIII-lea, l-a insarcinat pe Bernini sa proiecteze și sa construiasca baldachinul de deasupra Altarului papal, situate deasupra mormantului…

- Mijlocașul moldovean Artur Ionița și-a ajutat echipa sa, Lecco, sa acumuleze puncte in Serie B din Italia. In partida din deplasare cu Venezia Ionița, care a inceput meciul in formația de start, a marcat al doilea gol al formației sale in minutul 71 și a stabilit scorul final al confruntarii - 2:2.…

- Sebastian Burduja a publicat pe pagina sa de Facebook principalele sale realizari din iunie și pana in noiembrie in fruntea Ministerului Energiei. Sebastian Burduja , ministrul Energiei, președintele PNL București : „Ceea ce conteaza cu adevarat atunci cand ești intr-o funcție publica este sa lași ceva…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, fugit de 3 zile din țara, a fost prins de poliție in orașelul bavarez Augsburg, din Sud Vestul Germaniei. Surse au declarat ca la un hotel din Ungaria, Cherecheș ar fi mituit angajații hotelului sa le spuna polițiștilor ca ar fi plecat in Italia. In seara de…