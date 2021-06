Summit tripartit Irak-Egipt-Iordania la Bagdad Egiptul, Iordania si Irakul au convenit sa isi consolideze securitatea si cooperarea economica in cursul unui summit tripartit desfasurat duminica la Bagdad, care a marcat prima vizita a unui sef de stat egiptean in tara in ultimele trei decenii, comenteaza AFP. Abdullah al II-lea al Iordaniei a vizitat Bagdadul la inceputul anului 2019 pentru prima data in 10 ani, in timp ce Abdel Fattah al-Sisi este primul presedinte egiptean care a mers in Irak de la invazia Kuweitului de catre trupele fostului dictator Saddam Hussein in 1990. Relatiile diplomatice dintre Bagdad si Cairo s-au imbunatatit constant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

