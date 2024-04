Israelul este la "un pas de victorie" in razboiul sau impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas in Fașia Gaza, a dat asigurari duminica, 6 aprilie, premierul Benjamin Netanyahu, citat de AFP și Agerpres."Suntem la un pas de victorie. Insa pretul de platit este dureros si sfasietor", a spus Netanyahu intr-o reuniune a cabinetului de razboi, la Ierusalim.Afirmatiile sefului guvernului intervin la scurt timp dupa ce armata israeliana a anuntat retragerea trupelor sale din sudul enclavei, dupa luni de bombardamente si lupte in orasul Khan Younes si la periferiile acestuia.Dupa "eliminarea a…