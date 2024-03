Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Hamas a anuntat in aceasta seara ca sapte ostatici retinuti in Gaza au murit in ultimele saptamani in bombardamentele israeliene. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat azi profund tulburata de imaginile cu tiruri israeliene asupra unui convoi cu ajutor umanitar in Gaza, in…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, unul dintre mediatorii cheie intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, si-a manifestat miercuri speranta ca "in urmatoarele cateva zile" aceste doua parti in conflict vor ajunge la un acord pentru un armistitiu in Fasia Gaza, transmite agentia…

- Reprezentanții Comisiei Europene vor anunța vineri ca Bruxelles-ul a deblocat fondurile de redresare pentru Polonia, a declarat, joi, premierul de la Varșovia, Donald Tusk, in fața parlamentului, conform mediafax. "Maine (vineri - n.r.) vom auzi de la reprezentanții Uniunii Europene ca Polonia a…

- SUA au suspendat finanțarea pentru Agenția ONU pentru Refugiatii Palestinieni, UNRWA, din cauza acuzațiilor de implicare a personalului acesteia in atacurile Hamas din 7 octombrie, informeaza Rador Radio Romania.UNRWA a concediat mai multe persoane și a ordonat o ancheta cu privire la informațiile…

- Uniunea Europeana va gasi, daca va fi nevoie, o modalitate de a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orban pentru a aproba fondul special de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a declarat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.

- Ungaria a semnalat ca ar putea ridica veto-ul sau la finanțarea de 50 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina daca ajutorul este revizuit in fiecare an, a relatat Politico pe 9 ianuarie, citand trei diplomați UE.Finanțarea UE este cruciala pentru Ucraina, care a intrat in al treilea an calendaristic…