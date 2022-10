Suma colosală pe care a cheltuit-o Rusia în masivul atac asupra Ucrainei Rusia a lansat luni dimineața asupra Ucrainei 84 de rachete de croaziera și 24 de drone, al caror cost total mediu este cuprins intre 400 și 700 de milioane de dolari, arata o analiza facuta de Forbes . Trupele ucrainene au doborat mai mult de jumatate dintre rachetele lansate de Rusia, respectiv 43 de proiectile, dar și 13 drone. In urma bombardamentelor masive de luni dimineața din intreaga țara, 14 persoane au fost ucise și 97 au fost ranite, potrivit celui mai recent bilanț. Forbes estimeaza costul rachetelor lansate de Rusia, deoarece numarul exact de rachete de fiecare tip este inca necunoscut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

