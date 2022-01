Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul „Henri Coanda” și Liceul de Arte Plastice au trecut orele in sistem online din cauza temperaturilor scazute din salile de clasa. Peste 1.200 de elevi de la ambele școli stau acasa pana la rezolvarea problemei.

- Subprefectul de Timiș, Ovidiu Draganescu, a cerut in cursul serii de luni convocarea de urgența a Consiliilor de Administrație din școlile timișorene, in vederea luarii unei decizii legate de trecerea procesului educațional in sistem online, ca urmare a frigului din clase. In acest moment sunt doar…

- Intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Nicolae Ciuca, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, cere interventia de urgenta a Guvernului pentru ajutorarea companiei de termoficare Colterm, aflata intr-o situatie disperata.

- Nu este deloc o gluma. E chiar una din prioritațile administrației locale din Timișoara. Dominic Fritz, primarul Capitalei Banatului, va plati 27.000 de euro pe un sondaj care sa arate ce parere au timișorenii despre traiul lor de zi cu zi. Judecand dupa faptul ca zeci de mii de abonați ai Colterm…

- Potrivit secretarului de stat din Ministerul Educației Sorin Ion, dupa centralizarea raportarilor din 36 de județe, in 71% din școli și gradinițe se va merge fizic la ore, anunța HotNews..In saptamana care se incheie, 68% din numarul total de unitați de invațamant cu personalitate juridica au fost deschise,…

- Instalatiile de incalzire centralizata a tuturor scolilor din municipiul Deva ar putea deveni functionale abia in prima parte a lunii ianuarie, anul viitor, cand vor fi montate toate centralele pe gaz metan si vor fi realizate racordurile necesare, au estimat joi autoritatile in urma unei sedinte…

- Nu se vor opri caldura și apa calda in locuințe și nici in spitale, școli ori instituții, dau asigurari reprezentanții primariei. Autoritațile locale au ajuns la o noua ințelegere pentru o prelungirea contractuluiConform declarațiilor autoritaților locale, se semneaza un nou contract, pe o saptamana,…

- In județul Suceava, doar 49 din cele 220 de unitați de invațamint adica 20% pot fi deschise cu prezența fizica, incepind de luni, 8 noiembrie, deoarece rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%, așa cum a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Celelalte unitați…