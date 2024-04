Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei vine joi la Timișoara pentru o ședința a executivului in orașul de pe malurile Begai. Alaturi de premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, vor fi prezenți și ceilalți miniștri ai cabinetului, dar și responsabili din mai multe agenții naționale. Printre…

- Viitorul stadion care ar urma sa fie ridicat la Timișoara, de Compania Naționala de Investiții (CNI), ar urma sa aiba indicatorii tehnico-economici aprobați in urmatoarea ședința de guvern. Mai mult, dorința liderilor locali politici este ca aceasta ședința sa aiba loc chiar la Timișoara, intr-un gest…

- Guvernul va aproba in sedinta de astazi un proiect de lege privind Codul Silvic. In baza proiectului de lege se reglementeaza infiintarea Registrului Forestier National pentru evidenta exploatatiilor forestiere, pentru evidenta proprietatilor din FFN (Fondul Forestier National), pentru facilitarea prin…

- Un nou abuz a avut loc la nivelul orașului Vișeu de Sus din partea administrației județene, respectiv a reprezentantului Guvernului in teritoriu, prefectul penelist Rudolf Stauder. Alaturi de municipiul Baia Mare și comuna Petrova, orașul Vișeu de Sus a fost exclus de la acordarea sumelor de bani transmise…

- ”Am obtinut astazi de la Ministerul Finantelor avizul necesar demararii investitiei la stadionul Dan Paltinisanu, document obligatoriu pentru construirea noii arene a Timisoarei. Urmeaza noi pasi care sa ne apropie de ceea ce ne dorim cu totii, dar este foarte important de precizat ca nu putem realiza…

- Astazi, 02 Februarie a.c., in, a avut loc prima sedinta a Colegiului Prefectural aferent anului 2024.Ordinea de zi a cuprins prezentarea raportului de activitate a Colegiului Prefectural pentru anul 2023, adoptarea Programului orientativ de activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2024, stabilirea…

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta, miercuri, ca a notificat Guvernul cu privire la intentia declansarii grevei generale. ”Astazi, 31.01.2024, Federatia Solidaritatea Sanitara a notificat Guvernul Romaniei cu privire la intentia declansarii grevei impotriva politicii sociale si economice a Guvernului…

- Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) continua vizita in țara noastra pentru discuții cruciale la Ministerul Muncii. Intalnirea, la care participa ministrul Simona Bucura Oprescu și echipele tehnice, are loc in contextul recomandarilor FMI privind recalcularea pensiilor.FMI a sugerat ca recalcularea…