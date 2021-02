SUA vor reveni în Consiliul ONU pentru drepturile omului în calitate de observator Statele Unite ale Americii vor reveni in Consiliul ONU pentru drepturile omului in calitate de observator dupa peste doi ani de absenta, a anuntat luni un diplomat american de rang inalt, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Sunt incantat sa va informez ca in aceasta dimineata secretarul de stat (Antony) Blinken va anunta ca SUA se vor angaja din nou la Consiliul ONU al drepturilor omului in calitate de observator. Facem acest lucru stiind ca modul cel mai eficient de a reforma si de a ameliora Consiliul este de a ne angaja intr-un mod principial", a declarat, la o reuniune de organizare a Consiliului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

