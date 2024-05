Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal nu a avut noroc la tragerea la sorți, multiplul campion de la Roland Garros urmand sa dea peste Alexander Zverev in runda inaugurala de la Paris. La scurt timp dupa ce a aflat cine-i va fi adversar, ibericul a facut o modificare in programul sau.

- Aflat, cel mai probabil, in fața ultimei participari de la Roland Garros, Rafael Nadal nu a avut deloc noroc la tragerea la sorți care a avut loc joi in complexul de la Porte d'Auteuil. Ibericul va da peste Alexander Zverev, unul dintre marii favoriți și campion recent la Roma.

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, a castigat pentru a doua oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, in finala caruia l-a invins in doua seturi, 6-4, 7-5, pe chilianul Nicolas Jarry, duminica la Foro Italico. Zverev, campionul…

- Simona Halep (32 ani) a primit un wildcard din partea organizatorilor turneului WTA 250 de la Rabat, o noua șansa primita dupa cea de la Paris. Astazi, Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) va debuta la WTA 125 Paris in compania americancei McCartney Kessler (24 de ani, 123 WTA). Meciul din primul tur…

- Rafael Nadal, locul 305 ATP, a avansat, joi, in turul secund al Mastersului de la Roma, turneu pe care și l-a adjudecat de zece ori in cariera. Spaniolul l-a invins in trei seturi pe Zizou Bergs, 4-6, 6-3, 6-4, in primul meci disputat la Foro Italico dupa doi ani. Fostul lider mondial a inchis meciul…

- Rafael Nadal s-a oprit in optimi la turneul de la Madrid, dar ibericul incearca sa-și intre in forma pentru Roland Garros 2024, iar luni și-a aflat traseul virtual de la Roma, competiție de categorie „ATP Masters 1000”.

- Rafael Nadal, aflat la ultima sa apariție in Mastersul de la Madrid, a avansat, joi, in turul secund al turneului de 1.000 de puncte, fara sa fie intrebuințat prea tare de puștiul de 16 ani Darwin Blanch. Previzibil, ibericul s-a impus fara probleme, 6-1, 6-0, in puțin peste o ora. ...

- O noua saptamana cu meciuri si competitii importante pentru sportivii CSM Constanta Tenisul de masa tine capul de afis cu meciul din semifinalele Europe Cup Women, care va avea loc in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;. Baschetbalistele incep lupta pentru titlu, iar baietii pentru play off ul Ligii…