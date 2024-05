Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe german Annalena Baerbock, aflata intr-o vizita-surpriza la Kiev, a afirmat marti ca Ucraina are nevoie „foarte urgent” de mai multa aparare aeriana in fata bombardamentelor ruse in regiunea Harkov, in nord-estul tarii, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Situatia din Ucraina…

- Alina Gorghiu a gafat in timpul unei emisiuni radio, cand a fost intrebata daca este corect ministrul sau ministra Justiției. „Ma bucur ca puneți intrebarea aceasta. De cate ori scriu pe Facebook ca ministra Educației a fost in județul Argeș, lumea ma admonesteaza ca n-am scris corect. Sigur, avem varianta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Gabriela Firea „n-a avut nicio treaba cu azilele groazei”, iar „nenorocirile” de acolo erau cunoscute, fiind organizat si „clocit” un atac cu cateva luni inainte ca el sa fie numit in fruntea Guvernului. „Cand am ajuns la guvernare, normal ca s-a intamplat,…

- Vizita Alinei Gorghiu in America de Sud a fost dezvaluita de comunicatele autoritaților din Brazilia. Deputatul PSD Radu Cristescu o critica pe Gorghiu ca a ținut sub tacere vizita. „Ce inseamna sa vorbești in pustiu: mai zilele trecute faceam apeluri publice la mai-marii Justiției noastre sa se ocupe…

- Președintele USR, Catalin Drula, s-a declarat convins ca atat Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, cat și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații, sunt nevinovați in dosarele penale deschise impotriva lor. Liderul USR a declarat joi, la emisiunea Jurnalul de Seara de la Digi24, ca sunt dosare…

- Sambata, 30 martie, dupa amiaza, la Ramada Events din Pitești are loc o conferința de presa prilejuita de evenimentul „Europa in fiecare localitate”, organizat de Tineretul Național Liberal Argeș. La eveniment participa, printre altii, europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinta TNL, Mara Mareș,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminica, 17 martie, la campania de strangere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie, organizata in Piața Universitații de Alianța Dreapta Unita, ca ministrul PNL al jutstiției, Alina Gorghiu, l-a intrebat cate procese mai trebuie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat convins miercuri ca, pana la finalul anului, va exista o decizie privind intrarea Romaniei in spatiul Schengen si cu granitele terestre, tara noastra fiind indreptatita de foarte multi ani sa devina membru cu drepturi depline. „Romania, de foarte multi ani,…