- Eveniment de comemorare la Buzau. Se implinesc doua decenii de la tragedia de la Mihailești. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat si conducerea IGSU si autoritati locale din Buzau, participa, vineri, la comemorarea a 20 de ani de la tragicul accident din Mihailesti in care au…

- Astazi se implinesc 20 ani de la explozia de la Mihailești, cea mai mare tragedie produsa vreodata pe șoselele de la noi. Un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu a explodat, numarul victimelor ridicandu-se la 31: 18 morți – șapte pompieri, trei localnici și doi jurnaliști ai postului…

- Avem in premiera declarația uneia dintre victimele tragediei din 2 Mai. Dupa 8 luni, tanara și-a facut curaj și a mers la locul accidentului, unde a vorbit despre noaptea in care șoferul drogat a curmat viețile prietenilor ei, Sebi și Roberta. Tanara povestește ca Vlad Pascu a intrat cu viteza in grupul…

- In urma cu 112 ani, pe data de 10 aprilie, Titanicul a plecat in primul și singurul voiaj din portul britanic Southampton. In naufragiul petrecut cateva zile mai tarziu, doar 710 oameni au scapat cu viața din cei peste 2.200.

- Gabriel Hurlup, polițistul supraviețuitor al deflagrației de la Mihailești (tragedie produsa pe 24 mai 2004), a intrat in politica și dorește sa devina primarul comunei Lopatari (locul sau natal). Candidatura sa, din partea PNL, a fost lansata in weekend, in fața sediului primariei, in prezența șefului…

- Producatorul Iosif Prigojin a criticat celebritațile occidentale pentru ca au ramas tacute in legatura cu tragedia de la Crocos. "Artiști din toata lumea, cele mai mari vedete. De ce tac? Aceasta este sala de concerte in care au concertat. De ce nu spun nimic? De ce nu sunt in doliu alaturi de noi?…

- Vlad Pascu, șoferul vinovat de tragicul accident din localitatea 2 Mai, a facut un pas neașteptat in procesul sau judiciar. Astazi, in fața judecatorului de la Judecatoria Mangalia, tanarul a recunoscut acuzațiile care i se aduc, marcand un moment crucial in desfașurarea cazului. Ce a decis judecatoarea.

- Au trecut doi ani de la dubla tragedie aviatica din Dobrogea, in urma careia au murit 8 militari. Abia incepea razboiul din Ucraina și s-a crezut ca au fost doborați de ruși. Nici vorba. Insa ce s-a intamplat, cine sunt responsabilii, nu știm nici pana astazi. Au ramas in urma rudele care iși plang…