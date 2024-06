Stiri pe aceeasi tema

- Marturie cutremuratoare a mamei Patriziei, uneia dintre tinerele luate de viitura, in Italia. Femeia spune ca fata ei știa sa inoate, dar nu și prietena ei, așa ca a ramas nemișcata in mijlocul apelor involburate ca sa nu o lase singura.

- Procurorii verifica daca a fost respectat protocolul de salvare in cazul celor trei tineri romani, doua fete și un baiat, inghițiți de viitura in nordul peninsulei. Elicopterul a ajuns la un minut dupa ce victimele au fost luate de șuvoaie sub ochii pompierilor. Trupurile fetelor au fost gasite, dar…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

- Uleiul de masline extra-virgin se gasește in magazinele din Romania la prețuri duble fața de cele pacticate in urma cu un an. Consultarea cataloagelor cu oferte și experiențele directe din supermarket arata ca un litru de ulei de calitate medie, importat din Italia, se putea gasi in urma cu un an la…

- Un bebeluș de 15 luni din Italia, provincia Salerno a fost atacat și ucis de doi pitbulli. Mama a fost și ea ranita in timp ce incerca sa-l salveze pe cel mic.Din primele date reiese ca in dimineața zilei de luni, 22 aprilie, bebelușul a fost atacat și ucis de cei doi pitbulli. Un bambino […] The post…

- La opt luni de la tragedia de la 2 Mai, o tanara care a fost ranita in accidentul produs de Vlad Pascu a rupt tacerea, marturisind ca acesta nu s-a dat jos din mașina dupa impact, ci a condus inapoi in Vama Veche. Fata, colega cu Sebastian Olariu la Facultatea de Geografie de la Universitatea […] The…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…