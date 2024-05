Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bostanica ar fi fost ”demascata”. Influencerița ar avea un ”sponsor”, care i-ar cumpara cadourile de lux cu care se etaleaza pe rețelele de socializare. Andreea Bostanica ar fi fost filmata langa un arab, care ar scoate bani grei din buzunar pentru ea.

- Andreea Bostanica a reacționat dupa ce au aparut mai multe zvonuri in mediul online potrivit carora ar ”sta la brațul” unui barbat misterios, iar de acolo ar primi și cadourile scumpe cu care se tot afișeaza.

- Andreea Bostanica rupe tacerea! Artista a spus adevarul despre presupusul iubit arab! Cu a reacționat tanara, dupa imaginile in care a fost surprinsa alaturi de un barbat miserios. Fotografiile au devenit virale pe rețelele de socializare.

- Vestea ca CRBL și Elena Andreianu s-au separat a venit ca un șoc pentru fanii lor, deoarece cei doi au participat impreuna la „Power Couple Romania - La bine și la greu” și pareau ca se ințeleg foarte bine unul cu celalalt. Avem primele imagini cu artistul dupa anunțul divorțului de soție. Iata ce a…

- E alerta de grad zero in Capitala! Deținutul Szombor Meszaros, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat marti din duba penitenciarului Rahova, in timp ce era transportat la o clinica privata din Bucuresti pentru investigații medicale.Marți, 09.04.

- Iasmina Halas e cea mai fericita, asta pentru ca blondina iubește din nou și e intr-o noua relație. Tanara ne vorbește despre partenerul ei și ne spune ca momentan parinții sai nu l-au cunoscut. Avem și primele imagini cu ei, insa vedeta nu vrea sa dea ”prea multe din casa”.

- Un alt barbat l-a inregistrat pe primar in timp ce l-a dat afara din birou și l-a batut. Am incercat sa il contactam pe primar pentru un punct de vedere, insa pana la aceasta ora nu am reușit.

- Dupa desparțirea de Alexandru Papadopol, Adriana Irimescu iubește din nou! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu actrița și noul ei iubit, in ipostaze romantice! Deși nu a mai fost vazuta de mult timp in astfel de momente, Adriana Irimescu nu se pare ca nu il ascunde pe barbatul misterios!…