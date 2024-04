Stiri pe aceeasi tema

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…

- CRBL a anunțat divorțul de soție! Cu ce se ocupa fosta partenera a cunoscutului artist, Elena Andreianu. Imagini spectaculoase de la nunta pe care au avut-o in anul 2006. Cei doi au trait multe momente frumoase impreuna.

- Cand toata lumea aștepta ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sa faca pasul cel mare in relație, iata ca de cateva zile povestea lor de iubire s-a terminat. Cei doi s-au desparțit și au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate in viața. Ce face celebra dansatoare, la puțin timp dupa ce…

- George Nicolescu, celebrul cantareț orb care ne-a daruit șlagarul „Eternitate”, s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de Andrei Paunescu. La doar 74 de ani, George Nicolescu a intrat in eternitate. „Eternitate” este si cel mai cunoscut slagar al artistului, lansat…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu Gheboasa dupa ce a fost audiat intr-un dosar de trafic de droguri. Cum și in compania cui iși petrece timpul cantarețul.

- Nadir are cu ce sa se mandreasca. Artistul are o soție iubitoare, care este și o mama atenta. Cantarețul și Georgiana traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și au impreuna doi copii, pe Eve și Azar.

- Avem primele imagini cu sicriul Mioarei Roman! Trupul neinsuflețit al mamei Oanei Roman a ajuns la biserica. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, sunt la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou și va ofera imagini in exclusivitate. Oana și Catinca Roman sunt devastate de…

- Elișa Roman, reporterul Xtra Night Show, este insarcinata in 4 luni. Vestea a fost data chiar de ea, prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a postat o serie de poze cu care și-a bucurat urmaritorii. Iata primele imagini cu burtica de graviduța a tinerei!