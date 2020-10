Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de personae din California au fost evacuate, luni, dupa ce un incendiu de vegetatie intetit de vantul violent a izbucnit luni dimineata in regiunea Los Angeles. Incendiul, numit „Silverado Fire”, s-a declansat la ora locala 06.47 pe colinele din Irvine si in doar patru ore a devastat 800…

- Violente incendii de vegetatie intetite de vantul violent au izbucnit luni dimineata in regiunea Los Angeles, provocand evacuarea a circa 90.000 de locuitori din orasul Irvine. Doi pompieri au fost raniți grav in timpul intervenției, potrivit CNN . Incendiul, numit ‘Silverado Fire’, s-a declansat la…

- Un incendiu de vegetatie intetit de vantul violent a izbucnit luni dimineata in regiunea Los Angeles, provocand evacuarea a circa 60.000 de locuitori din orasul Irvine, in timp ce statul California este plasat in alerta rosie pentru incendii, noteaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul, numit 'Silverado…

- Autoritatile californiene au dispus miercuri evacuarea a 500 de case ca urmare a unui incendiu urias, care s-a intins rapid in nordul orasului Los Angeles, distrugand 4.000 de hectare, scrie AFP. Focul a izbucnit dupa-amiaza in imprejurimile lacului Hughes, cand a ars la inceput o mica suprafata de…

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPA Incendiul a izbucnit in…

- Autoritatile californiene au dispus miercuri evacuarea a 500 de case ca urmare a unui incendiu urias, care s-a intins rapid in nordul orasului Los Angeles, distrugand 4.000 de hectare, scrie AFP.

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Incendiul a izbucnit in timpul dupa-amiezii…

- Cel putin 2.700 de persoane au fost evacuate marti noapte, in special pe mare, pentru a fi salvate de un incendiu puternic care a afectat circa 1.000 de hectare in apropiere la nord-vest de Marsilia, in Bouches-du-Rhone, pe Coasta de Azur, relateaza AFP. Focul a izbucnit marti dupa-amiaza tarziu. Vantul…