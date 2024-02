Incendiu violent la un cunoscut restaurant din Pitesti. Zeci de persoane erau inauntru Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la restaurantul Conti din Pitesti. Zeci de persoane din interior au fost evacuate, potrivit stiripesurse.ro.Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru si salvare de la inaltime, o autospeciala de descarcerare si doua ambulante SMURD de prim ajutor calificat.48 de persoane aflate in interior au fost evacuate.Incendiul se manifesta in zona acoperisului cladirii. Din primele informatii, nu sunt persoane ranite."Este vor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

