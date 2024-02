Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la restaurantul Conti din Pitesti. Zeci de persoane din interior au fost evacuate, potrivit stiripesurse.ro.Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru si salvare de la inaltime, o autospeciala de descarcerare si doua ambulante…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la restaurantul Conti din Pitești. Zeci de persoane din interior au fost evacuate.Pompierii intervin cu cinci autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime, o autospeciala de descarcerare și doua ambulanțe SMURD de prim ajutor…

- In perioada 15-21.01.2024, pe raza municipiului Baia Mare au fost inregistrate mai multe sesizari privind tulburarea ordinii și liniștii publice. Astfel, in data de 16.01.2024, 20.10, a fost sesizata tulburarea linistii publice prin galagie, in parcarea Spitalului Judetean. La fața locului persoana…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineața la un hotel. Acoperișul acestuia a luat foc, iar cele 20 de persoane surprinse de incendiu au fost evacuate. Pompierii ajunși la fața locului intervin pentru stingerea incendiului care se manifesta la acoperișul cladirii cu doua etaje. Potrivit primelor…

- Clienții din supermarketul care funcționeaza in Iulius Mall Cluj-Napoca au fost evacuați, dupa ce un incendiu violent a izbucnit in curtea interioara a complexului comercial. Pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in jurul orei 19.00, cu trei autospeciale de stins incendii…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, in curtea exterioara a unui centru comercial din Cluj-Napoca, unde functioneaza si un supermarket, pompierii intervenind cu patru autospeciale. Clientii spatiului comercial au fost evacuati, scrie news.ro.Flacarile au fost localizate si ulterior stinse,…

- In ultimul an, pe raza municipiului Pitești au fost identificate 21 de persoane fara adapost, 14 barbați și 7 femei, iar in Pitești exista doua adaposturi de noapte și unul de zi disponibile pentru ei. Avocatul Poporului a inițiat o ancheta in cadrul careia a identificat mai multe probleme care, daca…

- Ajutorul social și alocația de susținere familiala vor disparea și vor fi inlocuite de venitul minim de incluziune. Pentru a putea obține acești bani, beneficiarii trebuie sa faca o noua solicitare la Direcția Publica de Protecție Sociala din orașele din care aparțin. Cererile pot fi inregistrate incepand…