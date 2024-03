Un cunoscut restaurant din Câmpulung a fost cuprins de incendiu. Focul a afectat o terasă şi acoperişul clădirii La sosirea echipajelor de interventie, flacarile se manifestau la o terasa pe o suprafata de aproximativ 100 metri patrati, dar si la acoperisul localului, pe o suprafata de circa 70 de metri patrati, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.Potrivit ISU, flacarile au afectat, de asemenea, fatada cladirii."Prin interventia prompta la locul solicitarii, pompierii au reusit sa evite propagarea flacarilor la intreg localul, dar si la casele din apropiere. Nu au fost inregistrate victime", au precizat reprezentantii ISU Arges.Conform primelor verificari,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina, in dimineața zilei de 9 martie, in jurul orei 06:30 pentru lichidarea unui incendiu produs la un apartament de pe Aleea Neajlov, municipiul Satu Mare. The post INCENDIU IN SATU MARE Focul s-a extins intr-un…

- Service auto din Pitesti, distrus de un incendiu; doua autoturisme au fost avariate Un service auto din municipiul Pitesti a fost distrus de un incendiu, in noaptea de luni spre marti, fiind avariate si doua autoturisme parcate in exterior. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat…

- A fost alerta duminica dupa-amiaza pe Bulevardul Eroilor, din Targoviște, dupa ce o pensiune a luat foc. Acoperișul cladirii a fost afectat de flacari pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați. Potrivit informațiilor de la fața locului, in unitatea de cazare nu se aflau persoane cazate și nu…

- Doua case din localitatea Vanatori-Neamt au fost cuprinse de incendii, in noaptea de luni spre marti, in decurs de cateva ore, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.Primul incendiu a fost anuntat in jurul orei 20.30 iar pompierii sositi la fata locului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 de declansarea unui incendiu la o locuinta din localitatea Valea Dacilor, judetul Constanta. La locul incidentului intervin pompierii cu Detasamentul Medgidia, trei autospeciale de stingere…

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Focul a fost rapid localizat de pompieri si urmeaza sa fie stins. “Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata la un restaurant din Snagov, in zona pontonului, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov. Intervenția este dificila și de lunga durata, au transmis pompierii, care au suplimentat echipajele trimise la fața locului. Acoperișul…