Harghita: Incendiu de vegetaţie uscată, în localitatea Cinod, într-o zonă greu accesibilă Harghita: Incendiu de vegetatie uscata, in localitatea Cinod, intr-o zona greu accesibila Pompierii militari si civili intervin, luni dupa-amiaza, in localitatea Cinod, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, care a cuprins o suprafata de aproximativ 15 hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Potrivit sursei citate, incendiul se manifesta in mai multe focare raspandite si a cuprins pasune cu vegetatie uscata si arbori din regenerare naturala. Reprezentantii ISU Harghita au precizat, pentru AGERPRES, ca in vederea stingerii incendiului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

