- Dupa protestele anti-rasism care au zdruncinat intreaga țara, președintele american Donald Trump a luat o decizie radicala. El a ordonat desființarea formațiunilor impotriva rasismului din administrația federala. Despre acestea Trump a spus, vineri, la Casa Alba, ca ar face o „propaganda de divizare…

- Zeci de mii de persoane manifesteaza din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, lider care se confrunta de doua saptamani cu o uriasa miscare de protest, transmit jurnalisti ai agentiei France Presse. Fluturand drapele in alb si rosu,…

- Natiunile Unite au avertizat vineri impotriva unei "utilizari disproportionate" a fortei impotriva manifestantilor antirasism in orasele americane si si-au exprimat ingrijorarea fata de posibile "detentii arbitrare", potrivit France Presse. "Manifestatiile pasnice, care s-au desfasurat in orase din…

- Facebook a luat decizii "problematice" si "bulversante" in materie de drepturi civice, in special in privinta unor mesaje ale presedintelui american Donald Trump, releva miercuri un audit independent derulat la solicitarea celei mai mari retele de socializare din lume, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cand…

- Mii de manifestanti au participat sambata la marsuri de protest in mai multe orase elvetiene, denuntand rasismul si brutalitatea politiei, in pofida interdictiei privind adunarile publice de peste 300 de persoane, impusa de autoritati pentru a preveni raspandirea COVID-19, informeaza AFP si Reuters.…

- Protestele impotriva rasismului la care au participat mii de oameni la Londra si in alte orase importante din Marea Britanie provoaca fara indoiala o crestere a numarului de cazuri de COVID-19.

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…